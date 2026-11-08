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ТСН в социальных сетях

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Первая в мире эвакуация с помощью дрона: Цаплиенко опробовал «Stargate» на себе!

Первая в мире эвакуация с помощью дрона: Цаплиенко опробовал «Stargate» на себе!

Первая в мире эвакуация с помощью дрона: Цаплиенко опробовал «Stargate» на себе!

450 тысяч погибших россиян – хакеры Silent Crow взломали засекреченные базы данных Росстата и раскрыли реальные потери оккупантов. Пока кремлевский диктатор Путин пытается терроризировать тыл из-за провалов на передовой, Силы обороны освобождают километры украинской земли. Но высшая ценность для Украины – жизнь солдата. В полку «Code 9.2» впервые в мире наладили беспилотную воздушную эвакуацию раненых прямо из-под носа врага. Боец с позывным «Колобок», который сам провел себе ампутацию на поле боя, выжил благодаря уникальному дрону StarGate. Как работает новая «воздушная скорая», почему она превосходит голливудские блокбастеры и как военный корреспондент Андрей Цаплиенко лично испытал капсулу жизни на себе — смотрите эксклюзивно в сюжете ТСН.Тижня.

Дата публикации
Количество просмотров
21

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