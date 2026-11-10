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ТСН в социальных сетях

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Первый раунд переговоров в Абу-Даби: что обсудили США, Украина и РФ

Первый раунд переговоров в Абу-Даби: что обсудили США, Украина и РФ

Первый раунд переговоров в Абу-Даби: что обсудили США, Украина и РФ

В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России. Стороны встретились за столом после длительной девятимесячной паузы – разговор длился около 4 часов. Среди ключевых тем: действенные гарантии безопасности для предотвращения повторения войны, вовлечение европейских партнеров в процесс и вопросы обмена пленными. Особое внимание привлек состав делегаций: напротив Кирилла Буданова за столом оказался куратор из ФСБ Дмитрий Минаев, а от Кремля вернулся Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет переговорной группы и назвал встречу конструктивной. Детали – в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
12

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