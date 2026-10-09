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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
24

Платье разорвано осколками, крыши нет: как военный из Покровска и его возлюбленная сыграли свадьбу

Платье разорвано осколками, крыши нет: как военный из Покровска и его возлюбленная сыграли свадьбу

Платье разорвано осколками, крыши нет: как военный из Покровска и его возлюбленная сыграли свадьбу

Они завершили последние приготовления к свадьбе, а в 3 часа ночи проснулись от мощного взрыва: российская ракета в третий раз разрушила их дом, снесла крышу, а раскаленный осколок остановился буквально в 10 сантиметрах от детской кроватки. Несмотря на пережитый ад, разрушенное жилье и изрезанное обломками свадебное платье, Людмила и Леонид — военный, который вырвался на праздник с Покровского направления, — не отменили регистрацию брака и сказали друг другу «да». Видео утренних сборов невесты среди битого стекла и пыли тронуло всю страну. Корреспондент ТСН Елена Гущик побывала в гостях у молодоженов, чтобы воочию увидеть последствия разрушений и узнать, как прошла их необычная «медовая неделя». Смотрите невероятную историю стойкости и любви в сюжете ТСН!

Дата публикации
Количество просмотров
24

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