По 2 суток без воды и еды: как украинские пехотинцы выживали 10 месяцев в подземных туннелях

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Почти год в замкнутом пространстве под землей: бойцы 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" провели сверхсложную ротацию и без потерь вышли с позиций на Запорожском направлении после 10 месяцев обороны. Чтобы выжить под непрерывными ударами артиллерии и вражеских FPV-дронов, защитники вручную вырыли целую сеть подземных "лисьих нор". Каково это – жить без связи, спать на мешках, днями ждать еду и воду и что помогло бойцам незаметно выйти в тыл – смотрите в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.