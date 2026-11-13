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По 4 суток без света! Пропавший миллиард на энергообъекты! Новое бронирование | ТСН 20:00 13 ноября
Новости Украины и мира по состоянию на 20:00 пятницы, 13 ноября 2026 года, в обзоре ТСН.
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ТСН благодарит 2-й батальон 428-го полка беспилотных систем «Тень». Зима уже совсем близко, и воинам нужно подготовить к ней своих «железных коней» — пикапы, а также дроны — приобрести всё необходимое для ремонта. Поэтому каждые 10, 20 или 100 гривен пожертвования — и наши герои смогут оснастить автомобили и беспилотники к сезону. А это значит — быть более защищёнными. Спасибо!
Ссылка на банк:
https://next.privat24.ua/send/knrli
Номер карты:
5168752160312545
Также на видео есть QR-код.