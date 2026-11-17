По легенде, они возвращаются к воде: щемящий ритуал памяти павших морпехов на Днепре

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"По легенде, погибшие морпехи возвращаются к воде..." – именно поэтому их чествуют там, где течет река. Накануне в центре столицы и по всей стране родные, друзья и собратья собрались на день памяти павших воинов морской пехоты. Поднятие боевого знамени, награды "Крест непокоренных", которые дети со слезами получают вместо родителей, и сине-желтые венки, скрученные собственноручно. В перерывах между тревогами, зайдя в ледяную осеннюю воду Днепра, бойцы отдают последнюю честь тем, кто отдал жизнь от обороны Крыма и Мариуполя в ад в Крынках и боях на передовой. Как древняя традиция венчания становится общей болью и силой украинской армии – смотрите в щемящем репортаже специальной корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.