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ТСН в социальных сетях

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Победу Украины на льду хотят украсть в кабинетах! Скандал с возвращением РФ в мировой хоккей

Победу Украины на льду хотят украсть в кабинетах! Скандал с возвращением РФ в мировой хоккей

Победу Украины на льду хотят украсть в кабинетах! Скандал с возвращением РФ в мировой хоккей

Двадцать лет ожидания — именно столько национальная сборная Украины по хоккею не могла пробиться в элитный дивизион Чемпионата мира. В этом году эту тенденцию наконец удалось прервать, но теперь на пути к заветной цели появилась новая угроза — место в турнире, которое наши хоккеисты завоевали на льду, могут отдать российской сборной. После такого циничного решения хоккейный мир всколыхнулся: одни страны уже угрожают бойкотом, другие ищут способы не допустить россиян к соревнованиям. Что сейчас происходит за кулисами большого хоккея и удастся ли Украине отстоять свое место в элитном дивизионе — ответы в сюжете корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

Дата публикации
Количество просмотров
7

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