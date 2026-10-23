Почему Белый дом оказывает давление на Зеленского и чего ожидать от США: резонансное интервью Бена Годжеса

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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» выступил с чрезвычайно откровенной и жесткой оценкой действий команды Дональда Трампа. Почему заявления об уступках территорий являются фатальной ошибкой Вашингтона? Способен ли Трамп пойти на узурпацию власти после выборов и как изменение расклада сил в Конгрессе может разблокировать критически важную помощь Украине? Генерал проанализировал угрозы со стороны ракетного террора РФ, роль Маска и ограничения «Старлинка», а также назвал болевые точки врага, по которым должна наносить удары Украина.