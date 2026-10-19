Почему США не предупредили об ударе баллистикой? Все подробности массированной атаки по Украине

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Враг нанес массированный комбинированный удар по территории Украины двумя волнами баллистики и сотнями ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Ирпень, Днепр, Харьков и Краматорск – зафиксированы повреждения более чем на 25 локациях. В столице повреждена инфраструктура и станция метро "Черниговская", есть погибшие и раненые. Почему Соединенные Штаты снова раньше времени не предупредили Украину о пусках баллистики и как это официально объяснил Рубио? Все подробности, репортажи корреспондентов ТСН с мест разрушений и масштабы атаки противника – смотрите в видео.