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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
61

Почему США не предупредили об ударе баллистикой? Все подробности массированной атаки по Украине

Почему США не предупредили об ударе баллистикой? Все подробности массированной атаки по Украине

Почему США не предупредили об ударе баллистикой? Все подробности массированной атаки по Украине

Враг нанес массированный комбинированный удар по территории Украины двумя волнами баллистики и сотнями ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Ирпень, Днепр, Харьков и Краматорск – зафиксированы повреждения более чем на 25 локациях. В столице повреждена инфраструктура и станция метро "Черниговская", есть погибшие и раненые. Почему Соединенные Штаты снова раньше времени не предупредили Украину о пусках баллистики и как это официально объяснил Рубио? Все подробности, репортажи корреспондентов ТСН с мест разрушений и масштабы атаки противника – смотрите в видео.

Дата публикации
Количество просмотров
61

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