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ТСН в социальных сетях

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Почти сотня погибших: трагедия семьи в Прилуках, удары по Харькову, Запорожью и Франковску

Почти сотня погибших: трагедия семьи в Прилуках, удары по Харькову, Запорожью и Франковску

Почти сотня погибших: трагедия семьи в Прилуках, удары по Харькову, Запорожью и Франковску

Семь дней кровавого российского террора унесли жизни почти сотни невинных украинцев, еще около 400 человек получили ранения. В Прилуках на Черниговщине город прощается с семьей железнодорожника Иванченко – вражеская ракета унесла жизни родителей и двоих детей, разрушив сразу два подъезда многоэтажки и убив в общей сложности 22 человека. На этой неделе под целенаправленными ударами оказались жилые кварталы Харькова, Запорожья и Кременчуга, в Краматорске авиабомба сожгла дотла два пассажирских автобуса с людьми, а Ивано-Франковск оккупанты впервые атаковали реактивным дроном. Почему враг прицельно выбивает гражданский транспорт и спасателей и как города приходят в себя от самых жестоких ударов – смотрите в хронике корреспондента ТСН Александра Романюка.

Дата публикации
Количество просмотров
51

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