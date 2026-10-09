Почти сотня погибших: трагедия семьи в Прилуках, удары по Харькову, Запорожью и Франковску

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Семь дней кровавого российского террора унесли жизни почти сотни невинных украинцев, еще около 400 человек получили ранения. В Прилуках на Черниговщине город прощается с семьей железнодорожника Иванченко – вражеская ракета унесла жизни родителей и двоих детей, разрушив сразу два подъезда многоэтажки и убив в общей сложности 22 человека. На этой неделе под целенаправленными ударами оказались жилые кварталы Харькова, Запорожья и Кременчуга, в Краматорске авиабомба сожгла дотла два пассажирских автобуса с людьми, а Ивано-Франковск оккупанты впервые атаковали реактивным дроном. Почему враг прицельно выбивает гражданский транспорт и спасателей и как города приходят в себя от самых жестоких ударов – смотрите в хронике корреспондента ТСН Александра Романюка.