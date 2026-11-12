Под Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником

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В поселке Шушары под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль, в результате чего погиб российский полковник, а член его семьи получил ранения. По данным росСМИ, погибший мог быть главным штурманом 6-й воздушной армии ВКС и ПВО РФ, на что намекают и Z-военкоры фразами о «вечном полете». Предварительно известно, что взрывчатку закрепили на днище авто, и она сдетонировала при выезде со двора. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства военного.