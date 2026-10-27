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ТСН в социальных сетях

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Подрыв Северных потоков: военную тайну отклонили! Суд продолжит процесс над украинцем

Подрыв Северных потоков: военную тайну отклонили! Суд продолжит процесс над украинцем

Подрыв Северных потоков: военную тайну отклонили! Суд продолжит процесс над украинцем

Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство о закрытии дела украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, обвиняемого в Германии в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Защита настаивала на остановке производства, ведь Кузнецов как военный не имеет права разглашать государственную тайну даже для собственной защиты, а также указывал на угрозу со стороны российских спецслужб. Однако немецкая Фемида эти аргументы отвергла и решила продолжать процесс.

Почему судьи проигнорировали заявления бывших командиров украинца, как себя ведет сам обвиняемый после 14 месяцев полной изоляции и почему заседание вызвало такой резонанс – смотрите в эксклюзивном репортаже журналистки ТСН Натальи Фибриг.

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