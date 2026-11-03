Подземная школа стала ловушкой: шокирующие детали удара сверхтяжелой бомбой по Камышевахе

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Число погибших в Камышевасе на Запорожье возросло до 33 человек, еще более 40 числятся пропавшими без вести. Враг сбросил трехтонную авиабомбу на подземную школу, где действовал центр жизнестойкости и укрытия для гражданских. Удар произошел как раз в момент, когда жители поселка получали гуманитарную и медицинскую помощь и свежий хлеб. Когда полицейские и волонтеры бросились извлекать раненых из-под многотонных бетонных завалов, российские военные цинично направили на место трагедии дроны-камикадзе. Из-за постоянных атак с воздуха тяжелую технику подогнать невозможно – чрезвычайники разбирают руины чуть ли не вручную. Среди погибших – спасатели, полицейские и супруга главы общества. За жизнь раненых в больницах борются медики: среди пострадавших молодая девушка с критическими ожогами и раненый спасатель ГСЧС, попавший под повторный удар. В области объявлен трехдневный траур. Эксклюзивные кадры первых минут после взрыва и детали спасательной операции – в сюжете корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.