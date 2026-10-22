Подземное контрнаступление «Хартии»: войска прорвались на 15 км в тыл врага под Купянском

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Силы обороны Украины под командованием 2-го корпуса Нацгвардии Хартия и с участием других подразделений провели уникальную операцию «Велес» на Купянском направлении. Бойцы прошли более 15 км подземными коммуникациями в тыл россиян, сорвав их планы использовать газовые путепроводы для прохода в Купянск. Благодаря синхронным действиям под землей, на поверхности и использовании беспилотников врага застали врасплох, уничтожив более 100 оккупантов и взял в плен более 30 российских военных.