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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
149

Подземное контрнаступление «Хартии»: войска прорвались на 15 км в тыл врага под Купянском

Подземное контрнаступление «Хартии»: войска прорвались на 15 км в тыл врага под Купянском

Подземное контрнаступление «Хартии»: войска прорвались на 15 км в тыл врага под Купянском

Силы обороны Украины под командованием 2-го корпуса Нацгвардии Хартия и с участием других подразделений провели уникальную операцию «Велес» на Купянском направлении. Бойцы прошли более 15 км подземными коммуникациями в тыл россиян, сорвав их планы использовать газовые путепроводы для прохода в Купянск. Благодаря синхронным действиям под землей, на поверхности и использовании беспилотников врага застали врасплох, уничтожив более 100 оккупантов и взял в плен более 30 российских военных.

Дата публикации
Количество просмотров
149

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