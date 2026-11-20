Погиб, но спасает жизни! Трогательная история воина «Кейджа», чье имя возвращает бойцов из ада

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Николай Сидоренко, доброволец штурмового полка «Сафари» бригады «Лют» с позывным «Кейдж», отдал жизнь за Украину на Торецком направлении, когда его дочери не было и года. Но его путь на войне не закончился. Жена Юлия мечтала, чтобы имя любимого продолжало защищать сослуживцев — и теперь роботизированный комплекс «Кейдж» вытаскивает тяжелораненых бойцов из зон, куда не может проехать никакая техника. Один из первых спасённых, раненый боец Александр, несколько дней пролежал под обстрелами с тяжёлой травмой ноги, когда силы уже почти иссякли. Именно бронированный эвакуатор «Кейдж» стал для него спасительным шансом. О бессмертной связи любви, сверхсложных миссиях наземного робота и о том, как память о павшем защитнике творит чудеса на передовой — смотрите в трогательном репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.