Покорил миллионы в Европе: культовый роман об отношениях и «редфлегах» наконец-то в Украине!

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Мировой бестселлер «Тариф на ожидание» уже скоро выйдет в свет на украинском языке. Издательство «BOOKSETTER» в партнерстве с 1+1 media анонсировало выход произведения немецкой писательницы Ильдико фон Кюрти. В мире он разошелся тиражом в два миллиона экземпляров! А в 2001 году роман был экранизирован. По сюжету, 30-летняя Кора после встречи с мужчиной своей мечты ждет его телефонного звонка. С помощью самоиронии, юмора и узнаваемых жизненных ситуаций автор затрагивает темы отношений, самооценки, общественных ожиданий и принятия себя. Новый издательский проект «BOOKSETTER» будет выпускать литературу различных жанров украинских и зарубежных авторов. И хочет заинтересовать книгами даже тех, кто раньше не считал себя активным читателем. Подробности — в ТСН.