Полное видео: жители Олешек въезжают в Украину! Слёзы радости в прямом эфире ТСН!

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750 жителей оккупированных Олешек наконец-то дома! После лет голода, минных ловушек и беспощадного «сафари на людей», когда вражеские дроны охотились на каждого мирного жителя, удалось провести беспрецедентную гуманитарную миссию. Договоренность о коридоре стала возможной благодаря сложным международным переговорам Украины, США и участию первой леди США. Смотрите в записи прямого эфира ТСН первые минуты встречи спасённых на границе, трогательные слёзы родных и потрясающие свидетельства тех, кто пережил оккупационный ад.