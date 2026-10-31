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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
123

Полное видео: жители Олешек въезжают в Украину! Слёзы радости в прямом эфире ТСН!

Полное видео: жители Олешек въезжают в Украину! Слёзы радости в прямом эфире ТСН!

Полное видео: жители Олешек въезжают в Украину! Слёзы радости в прямом эфире ТСН!

750 жителей оккупированных Олешек наконец-то дома! После лет голода, минных ловушек и беспощадного «сафари на людей», когда вражеские дроны охотились на каждого мирного жителя, удалось провести беспрецедентную гуманитарную миссию. Договоренность о коридоре стала возможной благодаря сложным международным переговорам Украины, США и участию первой леди США. Смотрите в записи прямого эфира ТСН первые минуты встречи спасённых на границе, трогательные слёзы родных и потрясающие свидетельства тех, кто пережил оккупационный ад.

Дата публикации
Количество просмотров
123

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