Получить водительские права во время тревоги: как сервисные центры МВД изменили режим работы

Реклама

Сдать теоретический экзамен, получить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль теперь можно даже во время воздушной тревоги! В Украине сервисные центры МВД начали оборудовать полноценные рабочие места непосредственно в укрытиях. Некоторые из них работают под землей постоянно, а другие переносят прием граждан за считанные минуты после сигнала сирены, чтобы очереди не сдвигались, а люди не тратили недели на пересдачу экзаменов. Сколько таких центров уже работает, как организован процесс тестирования в убежищах и как записаться на прием — смотрите в репортаже журналиста ТСН Евгения Гладуна.