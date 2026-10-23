Попали два «Шахеда»: что сейчас происходит внутри главного биохимического центра страны

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Прямое попадание двух дронов, уничтожены уникальные лаборатории и крыша, сквозь которую льется дождевая вода. Легендарный столичный Институт биохимии имени Палладина — единственное учреждение такого профиля в Украине и ключевой биомедицинский центр всей Восточной Европы — борется за выживание в преддверии холодов.

После летней массированной атаки «шахедов» сгорело почти 1000 кв. метров кровли, а ученые остались без отопления и крыши. Чтобы спасти здание и собрать не менее 8 миллионов гривен на срочный ремонт крыши, уцелевшие стены института превратили в художественное пространство. На благотворительном литературном вечере «Поэзия живых» ученые вместе с известными гостями, в частности поэтом и издателем Иваном Малковичем, читали стихи под симфоническую музыку.

В каком состоянии сейчас находятся разрушенные лаборатории, хватит ли выделенных правительством средств и как каждый может поддержать спасение украинской науки — смотрите в репортаже корреспондента ТСН Ивана Воробёва.