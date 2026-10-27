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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
23

После "уколов красоты" – ботулизм и реанимация! Средства уже в трех областях!

После "уколов красоты" – ботулизм и реанимация! Средства уже в трех областях!

После "уколов красоты" – ботулизм и реанимация! Средства уже в трех областях!

Хотела избавиться от морщин, а оказалась в реанимации между жизнью и смертью. В Украине зафиксированы сразу три случая опасного ятрогенного ботулизма после обычных "уколов красоты" – в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Вместо ожидаемого эффекта пациентки получили нарушение речи, паралич мышц и проблемы с дыханием.

Почему популярная ботулинотерапия превращается в смертельную ловушку? Как поддельные препараты, нарушения температурного режима и специалисты без медицинского образования увечают людей? Корреспондентка ТСН Ирина Маркевич узнавала жуткие детали историй пострадавших и выяснила, как проверить препарат и защитить себя перед походом в кабинет косметолога.

Дата публикации
Количество просмотров
23

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