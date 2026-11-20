Послушайте, как Трамп заговорил после встречи с Путиным! Финал переговоров в ЕС

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Юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины, возможно размещение европейских войск при поддержке США и 90 миллиардов евро помощи до конца 2027 года - об этом заявили лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании по итогам саммита "Коалиции желающих" в Берлине. Гарантии должны действовать после прекращения огня и предусматривать конкретные действия союзников при новом нападении России. В то же время, европейские лидеры настаивают: никаких мирных договоренностей без Украины и Европы. В Берлин также приехали представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а сам американский президент неожиданно присоединился к встрече по телефону. Детальнее о ходе саммита — Наталья Фибриг.