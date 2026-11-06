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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
29

Посмотрите, что генерал СБУ Дука сделал со своими телефонами! В эфире прямо из суда!

Посмотрите, что генерал СБУ Дука сделал со своими телефонами! В эфире прямо из суда!

Посмотрите, что генерал СБУ Дука сделал со своими телефонами! В эфире прямо из суда!

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения генерал-майору СБУ Сергею Дуке: первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности обвиняют в прикрытии и защите масштабной преступной организации. Все это — в рамках резонансной антикоррупционной операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, Дука обеспечивал прикрытие со стороны Службы безопасности для наркокартеля «Химпром». Перед заседанием в суд поступило письмо от СБУ с просьбой сделать слушание закрытым — якобы из-за угрозы теракта. Закрытым просили сделать процесс и защитники Сергея Дуки: мол, во время рассмотрения будут разглашать конфиденциальную информацию. В итоге судья решил, что большая часть заседания будет проходить без камер. Впрочем, прокурор САП заявил отвод судье, ведь тот не дал ему ознакомиться с письмом СБУ, а сама защита, по словам обвинения, затягивает рассмотрение. За ходом заседания следит корреспондент ТСН Александр Романюк. Он расскажет детали в прямом эфире.

Дата публикации
Количество просмотров
29

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