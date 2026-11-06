Потерял руку на войне, но учится быть папой: невероятная история ветерана

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Он потерял на войне руку, но не мечты: в одесском реабилитационном центре Superhumans для ветерана Андрея Щербенко организовали специальное обучение, чтобы с протезом он мог переодевать младенца, гладить вещи и гулять с коляской. Андрей — первый, кто прошел такую подготовку в центре, ведь его ждет самая важная роль — роль отца. О том, как любовь помогает воину, расскажет корреспондент ТСН Сергей Осадчук.