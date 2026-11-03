Правда об Олешках: как вырвались из блокады, что на самом деле происходит в оккупации и где сейчас эти люди

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Почти 800 человек удалось эвакуировать из оккупированных Олешек в Херсонской области в ходе гуманитарной миссии. Люди, которые годами выживали в осаде под ежедневными обстрелами, без связи, нормальной еды и воды, наконец вернулись на свободную украинскую землю. Оператор ТСН Илья Шинкаренко стал одним из немногих представителей украинских СМИ, который рискнул отправиться на оккупированные территории, чтобы заснять уникальные кадры спасения. В эфире ТСН — эксклюзивные истории спасённых семей: как они преодолевали 40 километров по заминированным дорогам пешком с младенцем на руках, как питались одной ложкой каши в день, прятали украинские паспорта и плакали, когда наконец услышали родной язык. Подробности возвращения, слёзы встречи с родными и свидетельства очевидцев смотрите в нашем специальном репортаже.