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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
88

Правда об Олешках: как вырвались из блокады, что на самом деле происходит в оккупации и где сейчас эти люди

Правда об Олешках: как вырвались из блокады, что на самом деле происходит в оккупации и где сейчас эти люди

Правда об Олешках: как вырвались из блокады, что на самом деле происходит в оккупации и где сейчас эти люди

Почти 800 человек удалось эвакуировать из оккупированных Олешек в Херсонской области в ходе гуманитарной миссии. Люди, которые годами выживали в осаде под ежедневными обстрелами, без связи, нормальной еды и воды, наконец вернулись на свободную украинскую землю. Оператор ТСН Илья Шинкаренко стал одним из немногих представителей украинских СМИ, который рискнул отправиться на оккупированные территории, чтобы заснять уникальные кадры спасения. В эфире ТСН — эксклюзивные истории спасённых семей: как они преодолевали 40 километров по заминированным дорогам пешком с младенцем на руках, как питались одной ложкой каши в день, прятали украинские паспорта и плакали, когда наконец услышали родной язык. Подробности возвращения, слёзы встречи с родными и свидетельства очевидцев смотрите в нашем специальном репортаже.

Дата публикации
Количество просмотров
88

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