Преодолели "дорогу смерти", но застряли в бюрократии: трагическая история семьи из Донбасса

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Они чудом вырвались из-под шквального огня в Донецкой области и преодолели настоящую "дорогу смерти", потеряв самого близкого человека. Однако тяжелое испытание ждало семьи уже в условно безопасном месте: доказать факт гибели и получить официальную справку оказалось психологически сложнее, чем выжить под обстрелами. Почему бюрократическая система создает непреодолимые препятствия для людей, только что прошедших сквозь ад войны? Впечатляющая история спасения, боли и борьбы за справедливость – смотрите в сюжете журналистки ТСН Валентины Доброты.