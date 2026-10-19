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ТСН в социальных сетях

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45

Преодолели "дорогу смерти", но застряли в бюрократии: трагическая история семьи из Донбасса

Преодолели "дорогу смерти", но застряли в бюрократии: трагическая история семьи из Донбасса

Преодолели "дорогу смерти", но застряли в бюрократии: трагическая история семьи из Донбасса

Они чудом вырвались из-под шквального огня в Донецкой области и преодолели настоящую "дорогу смерти", потеряв самого близкого человека. Однако тяжелое испытание ждало семьи уже в условно безопасном месте: доказать факт гибели и получить официальную справку оказалось психологически сложнее, чем выжить под обстрелами. Почему бюрократическая система создает непреодолимые препятствия для людей, только что прошедших сквозь ад войны? Впечатляющая история спасения, боли и борьбы за справедливость – смотрите в сюжете журналистки ТСН Валентины Доброты.

Дата публикации
Количество просмотров
45

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