Придется уступить? Рубио сделал тревожное заявление о тайных мирных переговорах

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Переговоры по мирному урегулированию в Украине оказались в тупике – такое заявление накануне сделал госсекретарь США Марко Рубио, предупредив о риске опасной эскалации. В Майами в закрытом режиме стартовал новый двухдневный раунд встреч: украинская делегация с участием Кирилла Буданова, Рустема Умерова, Сергея Кислицы и Давида Арахамии ведет переговоры со спецпредставителями Дональда Трампа – Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. К встрече также присоединяются партнеры из НАТО, Великобритании, Германии и Франции. Чего ждать от этих переговоров, которые "новые идеи" предложил Вашингтон и возможно ли прекращение огня – смотрите в прямом включении собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.