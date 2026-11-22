Принц Гарри и губернатор Калифорнии в Украине! С чем они приехали и что пообещали?

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Без объявлений и протокольной помпы! Во Львов на этой неделе приехали сразу два важных гостя: губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом и принц Гарри. Один представляет экономического гиганта Соединенных Штатов. Другой — одну из самых влиятельных королевских семей мира! И что особенно ценно — они приехали не только со словами поддержки. Что дал визит главы Калифорнии на оборонные предприятия Львовщины? И что пообещал раненым украинским бойцам принц Гарри — расскажет корреспондентка ТСН Наталья Ярмола.