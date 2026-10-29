Пробежали 8 км на протезах ради сослуживцев: как украинцев встречали в Португалии

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Пробежать дистанцию ради сослуживцев и еще раз напомнить Европе об Украине. Два украинских защитника — ветеран Сергей Храпко и военнослужащий Владимир Кальный — приняли участие в Лиссабонском марафоне и преодолели дистанцию в 8 километров. Для обоих это был не просто забег, а марафонская дипломатия: они бежали ради сослуживцев, а также собирали средства для воина Виктора Козлякова на реконструкцию лица после минно-взрывной травмы. Как украинцев встречали в Португалии, о чем говорили с местной диаспорой и почему для них этот забег стал ещё одним способом напомнить миру о войне в Украине? Беседуем с нашими гостями: Владимир Нечипорук — посол благотворительного фонда «Янко», и Сергей Храпко — ветеран, президент Iron Warriors.