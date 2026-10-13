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ТСН в социальных сетях

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32

Прорыв в переговорах Украины с ЕС! Будапешт отступил, но появилось новое условие

Прорыв в переговорах Украины с ЕС! Будапешт отступил, но появилось новое условие

Прорыв в переговорах Украины с ЕС! Будапешт отступил, но появилось новое условие

Исторический шаг на пути к Европейскому Союзу: в Люксембурге Украина и ЕС официально открыли еще два переговорных кластера – по внутреннему рынку и конкурентоспособности. Всего разблокировано уже 4 из 6 направлений. Будапешт отказался от возражений после обновления украинского законодательства о правах нацменьшинств и смены правительства в Венгрии. Впрочем, впереди самый сложный вызов – аграрный сектор. В Брюсселе звучат предложения ограничить доступ украинской продукции к европейскому рынку даже после вступления, тогда как Киев призывает к равноправному партнерству без дискриминационных условий. Сколько продлится путь к членству и почему дипломаты отвергают политические уступки из-за войны – смотрите в материале журналистки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко для ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
32

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