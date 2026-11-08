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ТСН в социальных сетях

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28

Провал республиканцев: почему Трамп поссорился с Венсом, кто уходит в отставку и что всё это значит для Украины

Провал республиканцев: почему Трамп поссорился с Венсом, кто уходит в отставку и что всё это значит для Украины

Провал республиканцев: почему Трамп поссорился с Венсом, кто уходит в отставку и что всё это значит для Украины

Политическое землетрясение в США: промежуточные выборы в Конгресс завершились сокрушительным поражением республиканцев. Демократическая партия устроила настоящее «синее цунами», отняв у республиканцев даже их исторические оплоты вроде Техаса и завоевав большинство в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате. Теперь Дональд Трамп рискует провести вторую половину срока не просто «хромой», а совершенно одинокой уткой: в Белом доме разгорелись внутренние конфликты между президентом и вице-президентом Джей Ди Венсом, чиновники готовят заявления об отставке, а демократы готовят масштабные расследования — от блокирования ракет PAC-3 и ограничений Starlink для Украины до теневых контактов с посланниками Кремля. Что означает этот разгром для военной помощи Киеву, сможет ли Конгресс восстановить финансирование и почему волна критики в адрес Украины со стороны Трампа внезапно утихла — смотрите в эксклюзивном анализе корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Дата публикации
Количество просмотров
28

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