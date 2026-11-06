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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
88

Прямая трансляция из суда! Рассмотрение дела генерала СБУ Дуки завершилось спорами!

Прямая трансляция из суда! Рассмотрение дела генерала СБУ Дуки завершилось спорами!

Прямая трансляция из суда! Рассмотрение дела генерала СБУ Дуки завершилось спорами!

Суд над генералом СБУ: сегодня Высший антикоррупционный суд должен избрать меру пресечения в отношении Сергея Дуки. Это первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Дело «Карфаген» — о тесных связях криминала с некоторыми высокопоставленными должностными лицами Службы безопасности и Национальной полиции — приобретает все больший резонанс в обществе. Одним из главных фигурантов дела является генерал Сергей Дука, который, по версии следствия, обеспечивал прикрытие для наркокартеля «Химпром». Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал: когда к генералу пришли с обысками, Дука угрожал следователям пистолетом, разбил молотком свои телефоны и жесткий диск, на котором могла содержаться важная информация. Затем на помощь чиновнику прибыли вооруженные бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Однако из-за резонанса в СМИ от идеи спасать Дуку силой отказались, поэтому перестрелки удалось избежать. В тот же день, 4 ноября, его взяли под стражу. А сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ему меру пресечения. Заседание должно было начаться ещё в 13:00, однако задержалось. Журналистов в зал не пустили. За тем, что там происходит сейчас, следит корреспондент ТСН Александр Романюк.

Дата публикации
Количество просмотров
88

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