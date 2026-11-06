Прямая трансляция из суда! Рассмотрение дела генерала СБУ Дуки завершилось спорами!

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Суд над генералом СБУ: сегодня Высший антикоррупционный суд должен избрать меру пресечения в отношении Сергея Дуки. Это первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Дело «Карфаген» — о тесных связях криминала с некоторыми высокопоставленными должностными лицами Службы безопасности и Национальной полиции — приобретает все больший резонанс в обществе. Одним из главных фигурантов дела является генерал Сергей Дука, который, по версии следствия, обеспечивал прикрытие для наркокартеля «Химпром». Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал: когда к генералу пришли с обысками, Дука угрожал следователям пистолетом, разбил молотком свои телефоны и жесткий диск, на котором могла содержаться важная информация. Затем на помощь чиновнику прибыли вооруженные бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Однако из-за резонанса в СМИ от идеи спасать Дуку силой отказались, поэтому перестрелки удалось избежать. В тот же день, 4 ноября, его взяли под стражу. А сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ему меру пресечения. Заседание должно было начаться ещё в 13:00, однако задержалось. Журналистов в зал не пустили. За тем, что там происходит сейчас, следит корреспондент ТСН Александр Романюк.