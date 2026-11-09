Прямое попадание в дом! Трагедия в Днепре! Мужчина погиб под завалами собственного дома

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Трудные выходные для Днепра: враг целил по энергетике. Также беспилотники и Бандероли летели по заводам, складам, ударили по автотранспортному предприятию. Под ударом снова оказался и частный сектор. Несколько домов полностью разрушены, десяток повреждены. Под развалинами собственного дома погиб мужчина, еще три человека ранены. Корреспондентка ТСН Анастасия Неверная расскажет больше.