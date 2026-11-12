ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
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Прямой эфир из эпицентра попадания в Киеве! В Соломенском районе растет число пострадавших!

Прямой эфир из эпицентра попадания в Киеве! В Соломенском районе растет число пострадавших!

Прямой эфир из эпицентра попадания в Киеве! В Соломенском районе растет число пострадавших!

В Соломенском районе столицы в результате попадания БПЛА погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, медики оказали им помощь на месте. Там «шахед» попал в девятиэтажное здание, произошло возгорание с 3-го по 6-й этажи жилого дома. Предварительно, имеется частичное разрушение на уровне 5-го этажа. На месте находится съемочная группа ТСН — они рассказали в прямом эфире о ситуации на месте.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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