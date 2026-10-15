ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
17

Прямой эфир из эпицентра удара по Луцку! Происходящее просто не укладывается в голове!

Прямой эфир из эпицентра удара по Луцку! Происходящее просто не укладывается в голове!

Прямой эфир из эпицентра удара по Луцку! Происходящее просто не укладывается в голове!

День траура в Луцке. Там шесть погибших, 13 раненых. Накануне россияне нанесли удар дроном по местному магазину — в это время там находилось немало людей. Число погибших и раненых росло каждые полчаса. На месте уже завершили спасательную операцию. Корреспондентка ТСН Анна Махно сейчас находится на месте попадания и рассказала в прямом эфире ТСН последнюю информацию.

Дата публикации
Количество просмотров
17

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie