Прямой эфир из эпицентра удара по Луцку! Происходящее просто не укладывается в голове!

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День траура в Луцке. Там шесть погибших, 13 раненых. Накануне россияне нанесли удар дроном по местному магазину — в это время там находилось немало людей. Число погибших и раненых росло каждые полчаса. На месте уже завершили спасательную операцию. Корреспондентка ТСН Анна Махно сейчас находится на месте попадания и рассказала в прямом эфире ТСН последнюю информацию.