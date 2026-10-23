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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
25

Прямой эфир ТСН с места обмена! Уникальные кадры! 270 украинцев вернулись домой!

Прямой эфир ТСН с места обмена! Уникальные кадры! 270 украинцев вернулись домой!

Прямой эфир ТСН с места обмена! Уникальные кадры! 270 украинцев вернулись домой!

Главная новость дня! После длительной паузы состоялся масштабный обмен военнопленными в формате 270 на 270. Домой возвращаются 261 военный и 9 гражданских украинцев — среди них нацгвардейцы, пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие ВМС, ВСУ, ДШВ, а также самая большая группа бойцов «Азова» с июня 2022 года.

Настоящее чудо этого обмена — пятеро защитников, которых долгое время считали погибшими во время кровавого российского теракта в Оленевке. Корреспондент ТСН Наталья Нагорная в прямом эфире с места событий делится первыми эмоциями, эксклюзивными кадрами возвращения и первыми разговорами наших героев с родными. Смотрите подробности прямо сейчас!

Дата публикации
Количество просмотров
25

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