Пункт об Украине изъяли по требованию США! О чем договорились Трамп, Си и Путин

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В китайском Шэньчжэне завершилась встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которую российская пропаганда поспешила окрестить "новой Ялтой". По итогам саммита лидеры подписали так называемую «Декларацию к миру», содержащую лишь 4 согласованных пункта – от нефти до ядерного оружия. Однако главная интрига развернулась вокруг таинственного 5-го пункта, касающегося войны в Украине: его изъяли из финального текста по прямому требованию Соединенных Штатов.

Почему США пошли на этот шаг, о чем Трамп говорил европейским лидерам сразу после вылета из Китая и чем был взбешен Путин во время переговоров? Все детали и анализ закулистов саммита смотрите в прямом включении собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко из Вашингтона.