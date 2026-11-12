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ТСН в социальных сетях

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Путин хочет уничтожить Киев, Днепр и Херсон! Изменят ли что-то переговоры с США?

Путин хочет уничтожить Киев, Днепр и Херсон! Изменят ли что-то переговоры с США?

Путин хочет уничтожить Киев, Днепр и Херсон! Изменят ли что-то переговоры с США?

Неделя переговоров: Абу-Даби, Москва, Дублин. Таким был маршрут американской делегации, но приблизился ли мир к перемирию? Пока на это ничего не указывает. Напротив, президент Владимир Зеленский заявил, что располагает достоверной информацией о том, как Путин делился со своим окружением планами уничтожить Киев, Днепр, Херсон и другие украинские города. Да и после трехсторонних переговоров российская сторона отвергла возможность прекращения ударов по энергетике или в акватории Черного моря. С другой стороны, заметны изменения в позиции Вашингтона — теперь в США якобы поддерживают возвращение Европы за стол переговоров. Реально ли это и какие еще итоги у дипломатического турне — разбиралась Елена Чернякова.

Дата публикации
Количество просмотров
13

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