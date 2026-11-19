Путина унизили в Китае! Как проходят переговоры на троих?

Реклама

Замечательные отношения с Си — так высказался во время двусторонней встречи с китайским визави президент США Дональд Трамп. Встреча Трампа с Си Цзиньпином длилась час. Далее ожидается трехсторонний саммит уже с участием лидера России Владимира Путина. Трамп выразил оптимизм по поводу того, что она принесет конкретные результаты. И анонсировал, что планирует обсудить прекращение войны в Украине на трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Американский президент заявил, что Китай якобы также хочет завершения войны в Украине. Хотя это ставят под сомнение эксперты, с которыми беседовали в студии «1+1». Уровень приема российского руководителя свидетельствует, что к нему не относятся серьезно — Китаю выгодно, чтобы Россия была от него зависима. Так чего стоит ожидать от переговоров в Китае — смотрите на видео.