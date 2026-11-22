Путину не дали чувствовать себя на равных! Такого позора он еще не знал! Лаврова аж трепетало от ярости

Реклама

По данным СМИ, администрация президента Трампа хочет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января 2027 года, потому что хочет успеть, пока работает еще контролируемый им старый состав Конгресса. Главным элементом возможного соглашения называют гарантии безопасности Украины по типу 5-й статьи НАТО. Впрочем, никто не понимает, что точно за этими словами скрывается. Более того: президент Зеленский отнесся к этой идее осторожно. Все эти заявления прозвучали после саммита АТЭС в Китае. За которым мировые политики следили особенно внимательно. Из-за опасений, что Америка и Китай будут делить там сферы влияния. Россия утверждала, что тоже примет в этом участие. Но ей в Шэньчжэне явно указали на место в углу: говорит корреспондентка ТСН Елена Чернякова. Знающая, как отреагировала Европа на глобальные идеи Трампа. В частности, о давлении на Украину.