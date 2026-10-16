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ТСН в социальных сетях

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15

«Путину нельзя верить!» Лидеры ЕС обрушились на Трампа после его выпадов в адрес Зеленского

«Путину нельзя верить!» Лидеры ЕС обрушились на Трампа после его выпадов в адрес Зеленского

«Путину нельзя верить!» Лидеры ЕС обрушились на Трампа после его выпадов в адрес Зеленского

Скандал в Брюсселе и неожиданные заявления из Вашингтона! Президент США Дональд Трамп выдал очередную порцию противоречивых высказываний, заявив, что ему «проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским», раскритиковал удары Украины по российским НПЗ и запутался в географии Крыма. Однако лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе встали плечом к плечу с Украиной: Урсула фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций и подчеркнула, что зависимость от РФ осталась в прошлом, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямо заявила — доверять Кремлю нельзя. Как Владимир Зеленский ответил на выпады Трампа? Почему на прямой вопрос журналиста, не делают ли его «козлом отпущения» за чужие провалы, украинский президент ответил показательным молчанием? А также закулисные подробности закрытого заседания: сколько ракет Patriot срочно ищут по Европе, как ограничение скорости Starlink едва не заблокировало украинские дроны-перехватчики и пойдут ли США на новое газовое соглашение с Москвой – смотрите в ТСН эксклюзивные подробности с саммита ЕС в репортаже журналистки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко.

Дата публикации
Количество просмотров
15

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