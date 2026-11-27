Пятые сутки в блекауте: в Днепре люди выживают без света и тепла, а в квартирах +10

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Непрерывный гул генераторов, остановленные посреди дорог троллейбусы и +10 градусов в комнатах. Днепр и область уже пятые сутки живут в условиях масштабного блекаута после российских атак по критической инфраструктуре. В этом репортаже корреспондентка ТСН Анастасия Неверная покажет, как выживают горожане, которым за трое суток свет включали менее чем на час, почему в домах исчезает отопление и появляется плесень, и как работают полторы тысячи пунктов несокрушимости и более 300 бригад энергетиков, чтобы повернуть.