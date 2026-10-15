Рак молочной железы излечим на 99 %, но есть одно важное условие!

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Снова «Розовый октябрь» — месяц осведомленности о раке молочной железы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно в Украине такой диагноз слышат более 12 тысяч женщин. Известно, что раннее выявление существенно повышает шансы на успешное лечение. Поэтому сегодня поговорим о том, какие симптомы должны насторожить, когда и как часто нужно обследовать молочные железы, а также какие возможности для профилактических обследований и лечения есть у украинских женщин сегодня. Хирург-онкомамолог, заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько.