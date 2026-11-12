Ракет меньше, взрывы не от попаданий! Киевляне пережили нетипичную балстическую атаку на город

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Баллистику россияне атаковали столицу и область ночью. В воздушной угрозе в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. По информации мониторинговых каналов, вероятно, во время атаки враг применил Цирконы и северокорейские ракеты KN-23. Официальной информации о последствиях атаки пока не было. Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express в эфире "1+1" рассказал, что было нетипичным в этой атаке и выразил осторожный оптимизм, почему эта атака баллистикой была не столь массированной и менее успешной для врага.