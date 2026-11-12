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ТСН в социальных сетях

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41

Ракет меньше, взрывы не от попаданий! Киевляне пережили нетипичную балстическую атаку на город

Ракет меньше, взрывы не от попаданий! Киевляне пережили нетипичную балстическую атаку на город

Ракет меньше, взрывы не от попаданий! Киевляне пережили нетипичную балстическую атаку на город

Баллистику россияне атаковали столицу и область ночью. В воздушной угрозе в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. По информации мониторинговых каналов, вероятно, во время атаки враг применил Цирконы и северокорейские ракеты KN-23. Официальной информации о последствиях атаки пока не было. Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express в эфире "1+1" рассказал, что было нетипичным в этой атаке и выразил осторожный оптимизм, почему эта атака баллистикой была не столь массированной и менее успешной для врага.

Дата публикации
Количество просмотров
41

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