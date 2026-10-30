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ТСН в социальных сетях

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Ракета "Фламинго" — афера или прорыв? Главный конструктор FirePoint развенчал российские фейки

Ракета "Фламинго" — афера или прорыв? Главный конструктор FirePoint развенчал российские фейки

Ракета "Фламинго" — афера или прорыв? Главный конструктор FirePoint развенчал российские фейки

Российские фабрики ботов и блогеры-беглецы развернули масштабную информационную атаку, пытаясь посеять недоверие к украинской ПВО и производству отечественного вооружения. Под прицелом кремлевской дезинформации оказалась и украинская ракета "Фламинго", которую враг поспешно пытается выставить "аферой". Почему Кремль так панически боится разработок украинского ОПК и кто на самом деле стоит за раздуванием этой лжи? Главный конструктор компании FirePoint Денис Штилерман эксклюзивно в эфире "1+1" в рамках телемарафона «Единые новости» разбирает вражеские фейки по деталям. Соответствуют ли действительности слухи вокруг ракеты «Фламинго», как наращивается производство оружия в Украине и что стоит за манипуляциями о поставках ракет для систем Patriot — смотрите в интервью.

Дата публикации
Количество просмотров
61

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