Ракета пробила два этажа и остановилась в кухне! Невероятная история спасения семьи в Прикарпатье

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Настоящее чудо на Прикарпатье: во время очередной массированной атаки российская ракета попала в частный жилой дом, пробила крышу, детскую комнату, бетонное перекрытие между этажами и упала прямо посреди кухни. Чудом боеприпас не взорвался. Хозяйка Людмила сквозь едкий дым и огонь сначала пыталась потушить пламя подручными средствами и собственноручно нащупала огромный железный предмет, который оказался ракетой. Подробности смотрите в эксклюзивном репортаже журналистки ТСН Аллы Пасс.