Разгромное поражение партии Трампа! Демократы забирают Конгресс! Что будет с поддержкой Украины

Реклама

Историческое поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Демократы получили убедительное большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, получив возможность контролировать законодательную власть и сдерживать администрацию Белого дома. Президент Дональд Трамп пообещал принять результаты голосования, хотя ситуация превращает его в так называемую «хромую утку» на ближайшие два года. В рядах республиканцев уже начался открытый поиск виновных: вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главной причиной поражения войну в Иране, с чем частично согласился и сам Трамп из-за стремительного роста цен на топливо. Детальный анализ итогов голосования, реакции Белого дома и последствий для будущего американской политики — смотрите в репортаже специального корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко..