ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
20

Разгромное поражение партии Трампа! Демократы забирают Конгресс! Что будет с поддержкой Украины

Разгромное поражение партии Трампа! Демократы забирают Конгресс! Что будет с поддержкой Украины

Разгромное поражение партии Трампа! Демократы забирают Конгресс! Что будет с поддержкой Украины

Историческое поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Демократы получили убедительное большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, получив возможность контролировать законодательную власть и сдерживать администрацию Белого дома. Президент Дональд Трамп пообещал принять результаты голосования, хотя ситуация превращает его в так называемую «хромую утку» на ближайшие два года. В рядах республиканцев уже начался открытый поиск виновных: вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главной причиной поражения войну в Иране, с чем частично согласился и сам Трамп из-за стремительного роста цен на топливо. Детальный анализ итогов голосования, реакции Белого дома и последствий для будущего американской политики — смотрите в репортаже специального корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко..

Дата публикации
Количество просмотров
20

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie