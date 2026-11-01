Рекордный октябрь на фоне массированных ударов: что на самом деле происходит на фронте и в тылу

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Массированная атака на критическую инфраструктуру и энергетику Украины: враг выпустил более 400 беспилотников за одну ночь, воспользовавшись погодными условиями и дефицитом систем ПВО. Под ударами оказались Киев, Львов, Днепр, Сумы, Запорожье, Ровненская область и другие регионы – есть разрушения, обесточивание сотен населенных пунктов и пострадавшие среди гражданских. В то же время Силы обороны подводят итоги октября, который стал рекордным по потерям врага и возвращенным территориям. Все подробности последствий ночных обстрелов, ситуации со светом и водой, а также отчеты командования о разгроме оккупантов смотрите в ТСН.