Революционные изменения: ЕС срочно ускоряет миллиардные транши для Украины и ломает правила вето

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Евросоюз готовится экстренно изменить свои внутренние правила и графики финансирования для Украины. В Еврокомиссии заявили о готовности досрочно выделить транши многомиллиардного займа, ведь потребности Киева на фоне затяжной войны, заблокированного экспорта и ударов по инфраструктуре достигают почти 70 миллиардов евро. В то же время, Брюссель представил сенсационный пакет реформ: чтобы обойти шантаж и бесконечные вето во время расширения, для ключевых вопросов предлагают заменить единодушие на голосование квалифицированным большинством. Украина оказалась среди лидеров переговорного процесса, однако перед кандидатами выдвигаются и новые жесткие условия – от аграрных ограничений до наказаний за нарушение ценностей блока. Как ЕС будет спасать финансовую устойчивость Украины и станет легче путь к полноправному членству – смотрите в специальных репортажах журналистки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко и журналистки ТСН Елены Черняковой.