Рейнджер из США отдал жизнь за Украину: трогательная история Хейдена Миллера и его матери

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Кадровый офицер армии США и рейнджер из Калифорнии Хейден Фишер Миллер имел большие перспективы, успешный семейный бизнес и комфортную жизнь на побережье океана. Однако после начала полномасштабного вторжения он выбрал другой путь – встать на защиту свободы Украины. Еще до его отъезда на фронт мама бойца, художница и писательница Лора, написала детскую книгу о храбром сверчке, которая неожиданно оказалась пророческой и получила главные литературные награды США именно в день гибели ее сына во время боев в Харьковской области. Более года семья ждала результатов ДНК-экспертизы. На днях Лора прибыла в Киев, чтобы проводить Гейдена в последний путь на Майдане Независимости вместе с его собратьями из разных уголков мира. О трогательном прощании под звуки «Молитвы украинского националиста», безграничном материнском тепле, ордене «Матери бойца» и мечте издать сказку о сверчке на украинском языке смотрите в репортаже журналистки ТСН Нелли Ковальской.