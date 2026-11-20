Родился под канонаду танков! Мужчина принял роды в осажденной деревне: невероятная история семьи

Реклама

Во Всемирный день ребенка Украина вспоминает о самом дорогом — малышах, которые уже пятый год подряд появляются на свет и растут под вой сирен и грохот взрывов. По данным ЮНИСЕФ, этот год стал одним из самых тяжелых по количеству пострадавших детей с начала вторжения. Но даже в самые мрачные времена жизнь всегда берет верх. История семьи Осадчих из Киевской области похожа на сюжет напряженного фильма: их сын Артемко родился 1 марта 2022 года, когда село оказалось в окружении, родильный дом в соседнем селе обстреливали танки, а света и тепла не было. Принимать роды прямо в холодной комнате пришлось отцу-айтишнику, пока за окнами гремели бои. Как семье чудом удалось вывезти младенца через вражеские блокпосты, почему они решили вернуться из-за границы домой и как живет семья сегодня — смотрите в трогательном репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.